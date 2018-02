D’Servicer an der Pediatrie gi reorganiséiert (12.02.2018) Mam neie Spidolsplang trieden den 1. Mäerz och eng Rei nei Bestëmmungen um Niveau vun der Pediatrie a Kraaft.

Servicer a Pediatrie gi reorganiséiert / Rep. Claude Zeimetz



Akut Noutfäll, komplex oder serieux gesondheetlech Problemer si fir de spezialiséierten Zenter an der Kannerklinik an der Stad. Donieft sinn awer, op engem Niveau drënner, och 3 Proximitéitsservicer am Land virgesinn, déi bestëmmte Konditiounen erfëlle mussen, fir den Agreement ze kréien.

An engem Spidol, dat sech gär Proximitéit-Pediatrieservice nennt, muss wiertes vu moies 8 Auer bis owes 20 Auer ee Pediater fir Urgencen disponibel sinn. Dat ass haut nach net de Fall. D'Gesetz gesäit 3 sou Plaze vir, am CHEM, den Hôpitaux Robert Schuman an dem Nordspidol. Dës Spideeler mussen donieft eng Conventioun mat der Kannerklinik ënnerschreiwen an där kloer festgehal gëtt, vu wéini un an ënnert wéi enge Konditiounen e Kand aus dem Proximitéitsspidol an eng spezialiséiert Klinik muss transferéiert ginn. Am Kloertext an d'Kannerklinik, déi dës Aufgab fir d'ganzt Land iwwerhëlt, sou d'Dokter Françoise Berthet aus dem Santésministère.



Firwat kréien dann net méi Urgencë Pediateren an d'Equipe? Där gëtt et einfach net genuch, fir iwwerall déi selwecht Kompetenze garantéieren ze kënnen. Erënnere mer eis just un d'Streikmenace virun e puer Joer. Der Vertriederin vun der Santé no, géif een de Leit Sand an d'A streeën, wann een den Elteren d'Gefill gëtt, datt iwwerall am Land ronderëm d'Auer héichspezialiséiert Experten zur Verfügung stinn.



E Kand mat engem gebrachene Been zum Beispill ass natierlech och an enger normaler Urgence ouni Pediater a gudden Hänn. An da gëtt et jo och nach zwou maisons médicales pédiatriques, déi fir allgemeng Froen baussent den normalen Ouvertureszäiten vun de Praxisse geduecht sinn.



Elteren, déi wierklech beonrouegt sinn, datt d'Kand e schlëmme gesondheetleche Problem huet, réit d'Dokter Berthet awer den direkte Wee an d'Kannerklinik. Do kéinten d'Waardezäiten an de Stouss- oder de Grippenzäiten zwar laang sinn. Mat der Unerkennung am Spidolsgesetz als national, gi sech awer Hoffnunge gemaach, datt d'Effektiver do erop ginn.