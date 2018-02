© Claudia Kollwelter

D'lescht Woch huet de Mierscher Buergermeeschter Michel Malherbe d'Geneemegung fir d'Ofrappaarbechten ënnerschriwwen. Nieft dem Staat an der Nouvelle Luxlait, ass d'Rives de l'Alzette aktuell Proprietär vun den Terrainen, dat ass de Groupe Cepal zesumme mam Promoteur Giorgetti. An déi ginn dovun aus, datt déi éischt Infrastrukturen um Site Ufank 2020 kënne realiséiert ginn.





Neie Quartier zu Miersch/Reportage Claudia Kollwelter



Ma bis dohi mussen nach vill Aarbechte gemaach ginn. De Claude Pundel, Responsabel vun der Rives de l'Alzette betount datt vill Saache parallel lafen. Ofgerappt gëtt dann etappeweis: am Ufank soll d'Schluechthaus ofgerappt ginn, uschléissend wieren dann d'Siloen drun an da sollen déi aner Infrastrukturen ofgerappt ginn.



Eleng d'Glacëfabrik bleift mol nach fir eng Partie Joren um Site stoen, wéini déi aner Gebaier ofgerappt ginn, steet nach net zu 100 Prozent fest. Verschidden Entreprisë komme sech den Terrain elo mol ukucken a maachen dann hir Offeren. De Mierscher Buergermeeschter huet betount, datt am neie Koalitiounsaccord tëscht DP an CSV festgehale gouf, datt net méi wéi 140 Dausend Quadratmeter Wunnfläch hei entsoe sollen.



Nieft dësem grousse Projet soll um Mierscherbierg eng Zone industrielle et artisanal vun iwwer 20 Hektar entstoen. Fir de Michel Malherbe ass kloer, datt eppes muss geschéien, fir dee ganzen zousätzlechen Trafic gereegelt ze kréien. Do misst de Staat oder P&C dann och eng "voie de substitution" bauen, déi dann zu Biereng eropgeet bei de Rondpoint bei P&C fir en direkten Accès op d'Autobunn.



Et wier een iwwerzeegt, datt esou eng Strooss muss kommen, ier den neie Quartier komplett bewunnbar ass, betount nach de Mierscher Buergermeeschter.