Blannen- an Altersheem: E gudde Mix tëscht Jonk an Al (12.02.2018)

Am Gebai ass zanter 2009 eng Crèche an déi kleng Kanner hu reegelméisseg Kontakt mat den eelere Leit. All Dag stinn zum Beispill gemeinsam Aktivitéiten um Programm. Dat intergenerationellt Konzept gouf och vill gelueft an ass awer eenzegaarteg zu Lëtzebuerg bliwwen. Eenzel Bewunner hu sech esouguer extra d'Mierscher Blannenheem erausgesicht, well et hei ee reegelméissege Kontakt mat Kanner gëtt. D'Mataarbechter vum Blannenheem soen, datt d'eeler Leit opbléien, well d'Kanner Liewen an d'Haus bréngen.

Virun 9 Joer ass dëse Pilotprojet lancéiert ginn, weider Infrastrukture sollten hinnen et nomaachen, huet et deemools geheescht, ma bis haut ass dat net geschitt. Eigentlech Schued, fënnt och déi zoustänneg Ministesch, Corinne Cahen, ma d'Decisioun géing ganz eleng bei de Bedreiwer vun Altersheemer a Crèchë leien. Allerdéngs hätten e puer Altersheemer ähnlech Projete presentéiert, konkret Pläng géifen et awer net ginn.