D'Lëtzebuerger Wäiner hunn et aktuell esou schwéier ewéi scho laang net méi. Op der Musel ass ee sech dem Problem bewosst an et wëll een dogéint virgoen.

Souwuel d'Zuele vum Verkaf hei am Land ewéi och déi vum Export sinn déi lescht Joren däitlech zeréckgaangen. D'Privatwënzer, d'Kooperativ an d'Händler hunn dofir zesumme mam Wäibau-Institut eng nei Strategie entwéckelt.





"Wine Branding" / Reportage Pierre Jans



D'Miseler Wäiner mussen och als Lëtzebuerger Wäiner vun der Musel siichtbar ginn. Dat ass d'Zil vun der neier Strategie. Den Ament wär awer de Géigendeel nach de Fall. Beim Bléck op ee Wäiregal géing een den Ament nämlech net direkt gesinn, ob e Wäin aus Lëtzebuerg oder engem anere Land kënnt. De Konsument wär do e bësse verluer a géing esou och net gutt erkennen ëm wéi eng Qualitéit et sech géing handelen, sou d'Claire Sertznig vum Wäibau-Institut.

Mam Resultat: de Lëtzebuerger Wäi gëtt hei am Land an am Ausland vill manner verkaf, wéi ee sech dat erhofft. Iwwer déi lescht 10 Joer gekuckt goungen dem Lëtzebuerger Wäimarché 38.000 Hektoliter verluer. Aus enger Etüd vum Wäibau-Institut geet ee Grond vum Problem besonnesch ervir. De Lëtzebuerger Wäin hätt beim Konsument nämlech nach ëmmer eng schlecht Reputatioun a géing mam Elblings-Patt, deen ee fréier am Bistro gedronk huet, verglach ginn. De Lëtzebuerger Wäin hätt awer an de leschte Joren extrem Efforte gemaach, sou d'Claire Sertznig

Déi meescht Wënzer wäre mëttlerweil richteg forméiert an d'Wäiner géife strenge Qualitéitskontrollen ënnerleien. Wat feelt, wär awer nach dat gemeinsamt Bild no baussen. E Kritär, fir erëmerkannt ze ginn. Op de Fläsche vun den éisträichesche Wäiner ass zum Beispill ëmmer den nationale Fändel. An dräi Aarbechtsgruppe gëtt an Zukunft un engem ähnleche Label geschafft. Iwwerdeems gi wichteg Evenementer virbereet. D'Qualitéitskritäre solle besser kommunizéiert ginn. Esou soll d'Promotioun vun de Miseler Wäiner fir d'éischt op nationalem Niveau nees ugekuerbelt ginn. An engem zweete Schratt sollen da grouss Stied an Däitschland als weidere Marché an d'A gefaasst ginn, seet d'Claire Sertznig.

60 Prozent vun der Lëtzebuerger Produktioun geet iwwregens an d'Belsch. Do wéilt ee sech mat héichwäertege Produiten nei positionéieren.