D'Persoun huet dës Kollisioun net iwwerlieft.D'Zuchstreck an och d'Barrière ware bis e Méindeg den Owend 20.38 Auer gespaart. D'CFL haten ee Bus organiséiert, deen déi entspriechend Streck ofgedeckt huet. Am Laf vum Méindeg den Owend huet sech de Verkéier op der Plaz nees normaliséiert.

Offiziellt Schreiwes vun den CFL

Suite à un accident de personne entre Esch/Alzette et Schifflange, la circulation ferroviaire est actuellement interrompue dans les deux sens sur ce tronçon. Des bus de substitution ont été mis en place entre Esch/Alzette et Bettembourg. Ces-derniers circulent selon l’horaire des trains qu’ils remplacent et desservent les arrêts prévus pour ces trains. Les CFL prient leur clients d’opter également pour les bus de substitution directs entre Luxembourg et Esch/Alzette (et vice versa) mis en place dans le cadre du barrage du tronçon Luxembourg – Bettembourg. Les trains circulent selon horaire entre Rodange, Pétange et Esch/Alzette (et vice-versa).