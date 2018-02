Avec le début du Carnaval, le ministère de la Santé lance sa nouvelle campagne contre le mésusage de l’alcool, qui vise en premier lieu à sensibiliser les jeunes à un usage prudent et modéré de l’alcool.



Comme le souligne Lydia Mutsch: «Il nous importe de promouvoir des comportements de santé sains et raisonnables face à la consommation d’alcool chez les jeunes en développant ou en renforçant une attitude et une consommation responsables».



En effet, d’après l’étude européenne EHIS (European Health Interview Survey)publiée en 2017, au Grand-Duché, l’âge médian de la 1re consommation d’alcool s’élève à 15,9 ans (15,6 ans pour les garçons et 16,6 ans pour les filles).



Aussi, la fréquence de la consommation hebdomadaire d’alcool est plus élevée chez les résidents luxembourgeois (40,6%) qu’en moyenne dans l’Union européenne (29,6%), ainsi que les épisodes d’alcoolisation excessive hebdomadaires: 11,2% des résidents luxembourgeois consomment de l’alcool de façon excessive au moins une fois par semaine contre 5,5% en moyenne dans l’UE.



Usage nocif de l’alcool = 2e cause de mortalité évitable et prématurée au Luxembourg



«La consommation d’alcool constitue un facteur de risque évitable des maladies cardiovasculaires, de cirrhose du foie, de cancers et de troubles mentaux. L’alcool peut également être à l’origine d’accidents de la circulation et d’actes de violence, entraînant des traumatismes.», rappelle la ministre.



La campagne 2018 s’inscrit dans le cadre de plusieurs mesures envisagées par le ministère de la Santé afin de lutter contre le mésusage de l’alcool, en vue de réduire les dommages en termes sanitaires et sociaux qu’il peut entraîner, de réduire l’incidence du mésusage de l’alcool et de la consommation chronique de l’alcool afin de prévenir les maladies associées et les décès prématurés imputables à l’alcool en protégeant particulièrement les jeunes.



La campagne «Moins d’alcool, plus de fun.Dites non au verre de trop!» fait l’objet d’actions de sensibilisation auprès des jeunes durant la période des fêtes de Carnaval et comporte des affiches et des posts» sur Facebook et une vidéo sur Youtube. L’application mobile ainsi que le site Internet www.tropdalcool.lu permet de suivre sa consommation d’alcool, de mesurer la quantité d’alcool absorbée et le temps nécessaire pour l’éliminer.