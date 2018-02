Andréck vun enger Rees a Libyen an an den Niger (12.02.2018) Libyen ass e Land, ouni zentral Regierung, et ginn zwou Regierungen an eng Dose Milizen, dorënner den IS, e Land an deem d'Onsécherheet enorm grouss ass.

De Jean Asselborn war zesumme mam Maryse Lanners an engem Lager an der Géigend vun Tripolis an d'Maryse Lanners bericht vun den Erliefnesser. Dat Lager, wou si waren, ass 1 vun 22 Lager, déi vun enger vun den zwou Regierunge kontrolléiert ginn. Et war also keent vun deene Lageren, wou een ëmmer nees héiert, dass Leit gefoltert ginn, ma trotzdem kann ee sech d'Fro stellen, ewéi déi Leit an deem Lager ënnert esou Ëmstänn liewe kënnen. Si hunn och mat de Leit dohanne geschwat an dobäi hunn déi gesot, dass si schonns 3 Wochen net méi konnten dusche goen an dass si net genuch z'iesse géinge kréien. Et ginn hei nëmmen dräi Duschen, dat fir ganzer 700 Männer an dobäi kënnt, dass dës Duschen an engem katastrophalen Zoustand sinn.Am schockéierendste war awer ee Bild aus engem Hangar, hei sinn iwwer 300 Männer zeréckgeschéckt ginn, dat an de Kamerun an an de Senegal a si krute kee Pass, mee einfach nëmmen een Ziedel, wou dropstoung "Passeport perdu", dat heescht, et ass egal wien déi Leit sinn, Haaptsaach si gi se nees séier lass.