Ronn 2 an en halleft Joer soll de Chantier daueren, ma en Affloss op den Trafic géif et just an den éischten zwou Phase ginn.

Chantier Walfer (14.02.2018) 2,5 Joer dauert de Chantier zu Walfer

Am Kader vum Chantier soll den Zuchiwwergang ewechgeholl ginn an esou d'Sécherheet fir d'Automobilisten, Cyclisten an d'Foussgänger verbessert ginn.

Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Dans le cadre du projet relatif à la suppression du passage à niveau PN17 situé sur le CR125 à Walferdange, l'Administration des ponts et chaussées et les CFL procéderont à un chantier dont les travaux tendent à améliorer la sécurité pour la circulation routière, piétonne et cycliste sur le CR125 ainsi que sur la ligne ferroviaire Luxembourg-Troisvierges.

Le projet de voirie consiste principalement en l'aménagement d'un passage inférieur (trafic motorisé et mobilité douce) sur le CR125 vers le «Stafelter» à la hauteur du PN17 à Helmsange. Le PN17 restera accessible pour la mobilité douce jusqu'à la mise en conformité de l'arrêt de Walferdange (nouveau souterrain piétonnier avec ascenseurs).

Répercussions sur le trafic

Les travaux commenceront le jeudi 15 février et dureront deux ans et demi. Ils seront réalisés en 7 phases. Des incidences sur le trafic n'auront lieu que pendant les 2 premières phases, donc entre mi-février et juillet 2018.

Durant la phase 1 (jusqu'à la mi-mars 2018), une partie de la rue de la Gare (du rond-point des Roses jusqu'au croisement rue de Dommeldange) sera interdite à la circulation. La rue de l'Église se terminera en cul-de-sac. La déviation se fera via la rue Charles Rausch et la partie arrière de la rue de la Gare.

Durant la phase 2 (de la mi-mars jusqu'au mois de juillet 2018), une partie de la rue de la Gare (de l'église jusqu'au passage à niveau) sera interdite à la circulation. La déviation se fera via la rue Charles Rausch et la partie arrière de la rue de la Gare. La zone entre l'église et le rond-point des Roses, ainsi que l'ensemble de la rue de l'Église seront de nouveau accessibles au trafic. La rue de Dommeldange se terminera en cul-de-sac.

Pendant toute la durée des travaux, la rue des Champs et la rue du Chemin de fer se termineront en cul-de-sac.

Les travaux qui suivront après juillet 2018 n'impliqueront que des mesures ponctuelles sans incidence majeure sur le trafic.