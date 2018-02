Um Méindeg géint 14.45 Auer koum et zu engem Virfall um Boulevard Royal an der Stad.

E jonke Mann huet um Boulevard Royal, op der Héicht vun der Groussgaass, mat der Fauscht widder e Bus geschloen an dëse beschiedegt.



De Chauffeur ass stoe bliwwen an ass erausgaangen, fir de jonke Mann zur Ried ze stellen.



Et koum zu Handgräiflechkeete an de Buschauffer gouf verwonnt a koum fir eng Kontroll an d'Klinik.



Passagéier oder Passanten, déi eppes gesinn hunn, solle sech bei der Police mellen: (+352) 24421-200.