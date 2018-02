All d'Decisioun, déi de Parking an de Kliniken, d'Käschten an d'Parktariffer concernéieren, falen ënnert déi eleng Responsabilitéit vun de Spideeler.

De Santésministère kann do guer net matschwätzen an agräifen, dat seet d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch am Kontext vun der rezente Kritik un den deiere Parktariffer.





D'Lydia Mutsch iwwert Parkinge vu Spideeler - Claude Zeimetz



De Ministère hätt wuel vill mat de Spideeler ze dinn, ma d'Käschte fir de Parking oder den Amenagement vu Parkhaiser falen net ënnert de sougenannte Fonds hospitalier, mat deem de Staat 80% vun den Infrastrukturen an de Spideeler bezilt. D'Spideeler mussen d'Käschten, déi fir de Parking ufalen, also aus der eegener Täsch bezuelen a kréien duerfir och näischt vun der CNS zréck.De Konsumenteschutz hat d'lescht Woch déi, senger Meenung no, drastesch Präishaussë kritiséiert an d'Kliniken opgefuerdert, hir Präispolitik, am Interessi vun de Patienten an de Visiteuren z'iwwerdenken. 9 Euro fir 3 Stonnen dat kéint dach net sinn.Der Ministesch no, misst een d'Diskussioun méi nuancéiert féieren. Et géif jee no Haus ënnerschiddlech Reegelen. Déi eng hätten de Parking komplett ausgelagert. An anere kéinten Dialysepatienten oder Persounen, déi an d'Chimio ginn, zu engem Forfaitstariff parken. Anerer géife Visiteuren no enger gewëssener Zäit en extrae Präis accordéieren, wa se Patienten iwwert eng laang Zäit besiche kommen. De Message aus der Villa Louvigny ass op ale Fall kloer: Et wëll ee sech aus deenen individuellen Decisiounen als Ministère eraushalen.