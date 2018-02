© Domingos Oliveira

En Aarbechter, deen un enger Ventilatioun geschafft hat, ass 3 Meter an d'Déift gefall. Den Aarbechter gouf uerg blesséiert a gouf vun de First Responder vun Hesper an enger éischter Phas behandelt. Och d'Ambulanz vu Beetebuerg an de Rettungshelikopter vun der Air Rescue waren am Asaz.

D'Police grad wéi d'ITM goufen op d'Plaz geruff fir d'Hannergrënn vum Ongléck z'ënnersichen.