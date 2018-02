Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Den Abriecher war duerch eng net zougespaarten Dier an d'Haus komm. Hei huet d'Fra hien dunn op frëscher Dot erwëscht a si huet direkt d'Police alarméiert. De Mann hat Zigaretten, Béier a Wäi geklaut. De presuméierten Déif gouf kuerz dono nach am Duerf selwer vun der Police festgeholl. Ier de Mann festgeholl gouf, huet hien nach probéiert d'Beamte mat enger Nolzaang z'attackéieren, dëst konnt een awer verhënneren.D'Saachen, déi de Mann geklaut hat, krut d'Besëtzerin zeréck. Op Uerder vum Parquet ass de Mann och festgehale ginn. De presuméierten Déif ass op Schraasseg komm an huet sech en Dënschdeg de Moie virum Untersuchungsriichter misse veräntwerten.