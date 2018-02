Nei Online-Plattform informéiert iwwert Broschtkriibs (13.02.2018) D'Hopitaux Robert Schuman hunn zesumme mat Europa Donna Lëtzebuerg eng Conventioun ënnerschriwwen, zesumme gouf d'Online-Plattform onco-learning.lu realiséiert.

An Zäite vun Dr. Google, dem digitalen Zäitalter, fënnt ee Massen un Informatiounen am Internet, dat och ronderëm de Broschtkriibs. Et sinn zum Deel wéineg kontrolléiert a verifizéiert Informatiounen. Fir Broschtkriibspatiente gëtt et zanter leschter Woch eng nei Online-Plattform, fir sech iwwert d'Krankheet ze informéieren. D'Hopitaux Robert Schuman hunn zesumme mat Europa Donna Lëtzebuerg rezent eng Conventioun ënnerschriwwen, zesumme gouf d'Online-Plattform onco-learning.lu an d'Liewe geruff.



350 bis 400 Diagnosen op Broschtkriibs ginn am Joer zu Lëtzebuerg gemaach. Bei de Fraen ass et déi heefegst Form vu Kriibs.



Et geet drëms de Patient ze informéieren. Dat och fir selwer een Akteur vu senger Diagnos a Behandlung ze ginn. Och den Entourage vun de Patiente fënnt wichteg Informatiounen.



Den Internet géif nei Méiglechkeete ginn am Ëmgang mat de Patienten. D'Inhalter goufe vu Patienten a Personal zesummegestallt.



Et ass net déi éischt digital Plattform, déi d'Spidol entwéckelt huet. D'Kriibsplattform soll lues a lues weider op aner Kriibszorten ausgebaut ginn.



Den Internet géif awer net den Dokter ersetzen, d'Virdeeler vun der digitaler Welt wéilt een awer fir sech notzen.



© Pierre Weimerskirch