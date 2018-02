Eng Carte Blanche an hier Suitten (13.02.2018) Den Dënschdeg den Owend huet sech d’Madame Lulling an engem Interview op der Télé erkläert.

An enger Carte Blanche op RTL Radio Lëtzebuerg hat d'Astrid Lulling sech déi lescht Woch mat der Problematik ausernanergesat, wéi eeler Matmënschen an der Gesellschaft haut behandelt ginn. Si huet eng Lanz fir den drëtten Alter gebrach an d’Wichtegkeet vun der Erfarung ervirgehuewen. An hirer Partei, der CSV, huet déi fréier Europadeputéiert a fréier Buergermeeschtesch vu Schëffleng fir hir Aussoen nawell zolidd Kritik vu Jonker aus der Partei missen astiechen. Den Dënschdeg den Owend huet sech d’Madame Lulling an engem Interview op der Télé erkläert.

Fir déi fréier Europadeputéiert Astrid Lulling sollte keng Jonker bei Wahle kandidéieren, déi hir Schoul nach net fäerdeg hunn. Si selwer hätt näischt géint Jonker. Si wär zënter 1984 an der CSV an hätt sech zënterhier ëmmer gutt mat de Jonke verstanen. D' Madame Lulling versteet allerdéngs och net, dass hir Partei versicht, perforce Fraen op d'Lëschten ze kréien, wann eventuell aner Kandidate méi kompetent wären oder méi Erfarung hätten.

Sécher ass an hiren Aen, dass d'CSV vill Kandidatinnen a Kandidaten hätt, déi op d’Lëschten wéilte kommen, wouvunner aner Parteien nëmmen dreeme kéinten a si kennt och schonns eng sëlleche Leit aus hirer Partei, déi gären e Ministeschposten hätten.

Kritik vun der CSJ

Wat d’Persoun vum Viviane Reding ubelaangt, iwwert déi de Weiserot decidéiere soll, wou si soll kandidéieren, am Zentrum oder am Süden, erënnert d'Astrid Lulling hir Parteikollegin un eng präzis Ausso vum Viviane Reding vu viru véier Joer.

All am Sall woussten, wie gemengt war an et gouf drun erënnert, dass e Jean Claude Juncker grad 28 Joer jonk war wéi e Minister gouf. Hei ass eng Vollekspartei, hei huet jiddereen seng Plaz, hei gëtt jiddereen gebraucht, jiddereen ka mat Verantwortung iwwerhuelen, egal wéi al en ass, a ganz speziell natierlech, och wann ee Jonk ass! Ganz allgemeng ass CSJ enttäuscht, dass trotz excellente Resultater bei de Gemengewalen grad e grappvoll Jonker bis elo op de Lëschten ass.

De Yannick Glod, Generalsekretär CSJ: Dofir fannen ech et schued, dass eenzel Bezierkskomiteeën net de Mutt haten, den ugestoussenen Erneierungsprozess, dee gutt bei onse Bierger ukënnt - niewebäi bemierkt - konsequent duerchzéien.



Den CSJ-Vizepresident a Gemengeconseiller vu Walfer Alex Donnersbach: Mir wëlle beweisen, dass Jonker kënne Politik maachen a kënne Verantwortung iwwerhuelen, eis Iddien an eis Usätz ëmsetzen an dat ass dat, ëm dat et hei geet.

Hie gehéiert zu deene Jonken, déi de Sprong an e Gemengerot gepackt hunn, weess awer och wéi schwéier et ass, sech als Neien en Numm ze maachen: Et gëtt ee gewielt, wann ee bekannt ass, dat privilegiéiert, déi di méi laang derbäi sinn oder bekannt sinn, dofir musse déi jonk sech och zu Wuert mellen a keng Angscht hunn, sech zu Wuert ze mellen an dat ass wat elo geschitt : si melle secg zu Wuert a soen mir wëlle matschwätzen.



Natierlech wier Erfarung wichteg, mee fir sech anzebréngen, seet de Droit-Student am leschte Joer muss et keng Beruffserfarung sinn, mee Liewenserfarung.

Mir bréngen eis Vuen op d’Welt, wéi se haut ass a wéi mir se erliewen a mir liewe se anescht, liewe se an engem Ëmfeld, wou d'Aarbechtswelt en anert ass, wou de Logement en aneren ass a wou och onse Pensiounssystem en aneren ass an de Punkt brénge mir mat an do wëlle mir mat schwätzen iwwert déi Themen, well déi ons direkt betreffen.



6 Joer ass hien schonn engagéiert an der Partei a kämpft gelauschtert ze ginn, Jonker wéissten, wéi séier d’Gesellschaft ännert a si wéilten net, dass iwwert hire Kapp ewech decidéiert gëtt.

Déi Decisiounen, déi haut getraff sinn a fir eis extrem wichteg sinn ,well mir déi nach am längsten assuméiere mussen an am längsten dermat liewe mussen, dat heescht, dofir si mir och legitiméiert matzeschwätzen. Mir wëlle Leit encouragéieren, net just déi nächst 5 Joer ze denken, mee och un déi nächst 10, 15, 20, 30, 40 Joer.

Gëtt en da mam Alter net méi schlau?

Méi schlau net méi, et huet ee méi Erfarungen, et huet ee scho Saachen ausprobéiert an et gi kompetente Leit mat 20 a mat 50 an inkompetent mat 20 a mat 50.

De Wieler decidéiert an et gëtt kee Pensiounsalter fir Politiker, just wa ni e Plaz mécht, kënnt och keng Erneierung.

Et ass dat jidderengem seng politesch Astellung, wéi en dat gesäit, do kann ee leider kengem eppes virschreiwen, dat ass eppes, wat mir begréissen a wou een hofft, wann een dann eng Kéier selwer an dem Alter ass, dass ee sech net selwer derbäi ertappt, dass en dann och seet, sou elo ass et un der nächster Generatioun dat an Hand ze huelen, sou den Alex Donnersbach