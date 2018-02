Um Mëttwoch ass et ee Joer, datt op der Zuchstreck Beetebuerg-Diddeleng e Passagéierzuch an e Gidderzuch frontal aneneegerannt sinn.

De Maschinist vum Lëtzebuerger Passagéierzuch koum dobäi ëm d'Liewen



RTL-News: 14. Februar 2017 - Zuchongléck zu Beetebuerg.



En Tëscherapport vum Parquet hat am Mäerz eng Kombinatioun tëscht techneschen a mënschlechen Ursaache festgehalen.



D'Enquêtë sinn um Dag vun haut nach net ofgeschloss, sou datt bis ewell keng definitiv Conclusiounen iwwer d'Ursaache vum Accident ze zéie sinn. Déi nächst Woch géif awer ee weideren Tëscherapport vun der Adminstration des enquêtes techniques presentéiert ginn.



Landesverband a Syprolux haten um Mëttwoch de Mueren och eng gemeinsam Gedenkminutt am enke Krees wéinst dem déidlechen Zuchaccident virun engem Joer.

Aus dem Zuchaccident vu viru genee engem Joer zu Beetebuerg si Konsequenze gezu ginn, sou den Infrastrukturminister François Bausch.Zanter 2014 schonn ass de ganze Lëtzebuerger Zuchreseau mat deem beschte Sécherheetssystem equipéiert. An tëscht ass dat och an all de Passagéierzich vun den CFL de Fall.

An deen europäesche System soll elo och bis Enn Januar 2020 an alle belschen a franséischen Zich agebaut sinn, déi hei an d'Land erafueren.

PDF: Pressecommuniqué vun der SNCF