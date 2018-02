Kierchefabricken/Reportage Pierre Jans



Dëst wier vum 1. Mee un de Fall. Dat geet awer net vun haut op muer: eng nei Verwaltungsstruktur bréngt fir all déi Concernéiert grouss Changementer mat sech, dat weess och de Generalvikar Leo Wagener. All ze vill Zäit, fir de Wiessel iwwert d'Bühn ze bréngen, bleift ënnert dem Stréch awer net.

Bis den 1. Mee well d'kathoulesch Kierch sech a senge Memberen Zäit ginn, sech op de grousse Wiessel ze preparéieren. En éischte wichtegen Delai ass awer schonn den 31. Mäerz. Bis dohi sollen déi aktuell Kierchefabricken sech nämlech nei regroupéieren. Da sinn et zwar nach ëmmer Kierchefabricken, mä se funktionéieren op kommunalem Niveau an et sinn der och keng 285 méi.



Leo Wagener: Den neie Chiffer ergëtt sech aus der Zuel vun de Gemengen. An Zukunft gëtt et deemno pro Gemeng eng kommunal Kierchefabrick. Ënnert dem Stréch sinn dat 102 kommunal Kierchefabricken.

Dezentraliséierung wär de Prinzip vum neie Kierchefong, betount de Generalvikar. Gesteiert ginn déi kommunal Kierchefabricken deemno vun 33 Poren, all Kéiers zesummegesat aus engem nei gedeefte ''Pastoralrot'' an engem Conseil de Gestion. Ronderëm den Dësch vum sougenannte ''Verméigensverwaltungsrot'' setzt eng bestëmmten Unzuel u Leit aus den neie Kierchefabricken.

Och e Stull kréien all Kéiers de Paschtouer an de President oder d'Presidentin vum Pastoralrot. Bis zu dräi Membere kënnen nach kooptéiert ginn. Bis den 31. Mee sollen d'Verwaltungsréit scho komplett sinn. Déi lescht Responsabilitéit huet an Zukunft de Conseil d'Administration. Wien do dra setzt, kann den Generalvikar Leo Wagener nach net soen.





Wat kënnt op d'Kierchefabricken duer?/Reportage Pierre Jans



Wann d'Gesetz bis a Kraaft trëtt, dann huet d'kathoulesch Kierch eng Transitiounsphase vum alen an den neie Regimm vun nëmmen engem Joer.

Eleng déi strukturell Ännerunge kaschte vill Zäit. Mä dann huet all Kierchefabrick jo och nach Personal, Terrainen, Raimlechkeeten an eng Keess, hei ass awer och net richteg gekläert wiem dat gehéiert, der Gemeng oder awer och net.

Keng Problemer ginn et bei de Salariéeë vun de fréiere Kierchefabricken, well déi automatesch vum Fong iwwerholl ginn an domat bleift hei alles beim alen.

A Saache Budget ass et awer e bësse méi komplizéiert. 33 Pore ginn et an Zukunft jo, geréiert ginn déi jeeweils vun engem Conseil de Gestion, dee sech ëm d'Budgete vun de fréiere Kierchefabricke këmmert. An dann e Budget um Niveau vun der Por schaaft. De Leo Wagener ënnersträicht, dass eng ganz Rei Parameter géinge feelen, fir de Budget ze berechnen, esou wéisst een zum Beispill net wat u Käschte vun de Gemengen op een duer kënnt, hei zum Beispill d'Hëtzkäschten.

E geneeë Bléck an de Portmonni well de Generalvikar Leo Wagener der Ëffentlechkeet nach net gënnen.