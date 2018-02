Sämtlech Beem an der Neier Avenue musse fort (13.02.2018) De Chantier vum Tram an d'Sanéierungsaarbechten um Kanalisatiouns-, a Stroumreseau vun der Stad wieren d'Ursaach heifir.

Et war eng Rumeur, déi een erféiert huet an déi een ugangs net wollt gleewen. Elo stellt sech awer eraus, dass een et hei mat der Realitéit ze dinn huet. RTL-Informatioune no wäerten deemnächst an der Neier Avenue op der Gare op béide Säiten d'Beem ëmgehae ginn. De Chantier vum Tram a Sanéierungsaarbechten um Kanalisatiouns-, a Stroum-Reseau vun der Stad wieren d'Ursaach heifir. Och wa Neies wäert gesat ginn an der Avenue, ass dat hei eng Nouvelle, déi méi wéi ee schockéiert.



Et ass e Bijou. Déi schéinste Strooss aus der Stad, eng déi ee gäre weist an déi 2014 als 2. prestigiéist Avenue vun der Welt klasséiert gouf, no Singapur, mee virun de Champs Élysées. D'Regierung war deemools houfreg. Haut muss a wëll si moderniséieren, Tram, Vëlo, an och d'Stad ersetzt hir faul Leitungen a Réier.



De Ministère hält sech fir den Ament nach mat allen Informatioune bedeckt. Den 23. Februar stellt den Infrastrukturministère zesumme mat der Stater Buergermeeschtesch op enger Pressekonferenz d'Detailer vir, wéi et mam Tramchantier an der Stad weider geet a wat genee um nächsten Deel vum Tracé bis erof op d'Gare geplangt ass. Sécher ass, déi nächst Etapp vun den Aarbechten, virun allem duerch déi Nei Avenue, maachen de Responsabelen e gudde Krack méi Kappzerbrieches. Et muss also alles genee geplangt a coordinéiert ginn. Dat alles soll also den 23. Februar der breeder Ëffentlechkeet presentéiert ginn.



Ma d'Stater LSAP-Oppositioun vermësst Informatiounen aus éischter Hand vum Schäfferot. De Conseiller Marc Angel wëllt gäre wëssen ob dat mat de Beem wouer ass, wat d'Ursaache sinn an ob et keng Alternative ginn hätt.





De Marc Angel huet um Dënschdeg eng ganz Partie Froen un d'Buergermeeschtesch Lydie Polfer adresséiert, iwwert de Raccordement tëscht der Rouder Bréck an dem Neien Theater, d'Organisatioun vum Chantier tëscht der Stäreplaz an der neier Avenue an den Aménagement an der Neier Avenue selwer.