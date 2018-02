Wann zwee Betriber de selwechte Produit verkafen, da musse se och zu de selwechten Zäite kënnen ophunn. Dat war d'Konklusioun vum Verwaltungsgeriicht am Fall vun engem Bäcker dee geklot hat, well eng Tankstell net wäit ewech vu sengem Buttek scho viru 6 Auer moies dierft ophunn, an hien net. Dat wär Diskriminatioun, esou hat de concernéierte Bäcker gesot. Hie krut elo Recht.



Dës Decisioun akzeptéiert och de Wirtschaftsministère. Et wär ee frou dass et elo juristesch Kloerheet géif ginn. Zanter dem 22. Januar gëtt et och schonn eng Derogatioun vun engem Joer: Bäcker, Metzler, jiddereen dee Liewensmëttel-Handwierk bedreift, däerf säi Buttek méi frei opmaachen. An zwar vu moies 4 bis owes 21 Auer. Dat huet d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener um Mëttwoch de Moien am RTL-Interview confirméiert.





D'Francine Closener iwwert d'Ouvertureszäiten



Trotzdeem misst d'Gesetz elo geännert ginn, esou d'Francine Closener nach. Ganz kleng Commercë missten an Zukunft nees d'Méiglechkeet hunn, dann hir Dieren opzemaachen, wéini se wéilten. Déi viregt Regierung hätt dës Dispositioun gekippt. De Wirtschaftsministère wéilt awer och dat ganzt Gesetz iwwer d'Ouvertureszäiten op de Leescht huelen, esou wéi dat och am Koalitiounsaccord steet, betount d'Francine Closener. Den Ament géif och eng Etüd lafen, vir net nëmmen d'Meenung vum Patronat, mä och déi vun de Salariéeën aus dem Secteur gewuer ze ginn



