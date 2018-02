© Screenshot Meteolux.lu

Si warne viru Schnei an uschléissend Reen, dee fréiert, am Norde vum Land tëscht 03.00 Auer an 10.00 Auer en Donneschdeg de Moien. Hei kann et plazeweis ganz glat ginn.Am Süde kënnen 2 bis 4 Zentimeter Schnéi falen.