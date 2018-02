Vill Famillje kennen d'Situatioun. Et geet bis op e gewëssene Punkt an op eemol muss d'Mamm oder de Papp, d'Bomi oder de Bopa awer an en Altersheem.

Altersheimer: Vill Nohuelbedarf (14.02.2018) Vill Familljen kennen d'Situatioun. Et geet bis op e gewëssene Punkt an op eemol muss d'Mamm oder de Papp, d'Bomi oder de Bopa awer an en Altersheem.

Dat ka jee nodeem eng grouss Erausfuerderung sinn, well de Besoin u Better a sou Strukturen, deen ass op alle Fall grouss, d'Offer net iwwerall deementspriechend. Dat betounen och zwou Associatiounen, déi mat ville Leit aus dem drëtten Alter a Kontakt sinn.



D'Directrice vun der Amiperas, Edmée Anen, huet ugefaang mat Rechnen, wéi se d'lescht Woch héieren huet, datt d'Gemengen Déifferdeng a Rëmeleng elo schonn zanter 20 Joer op hiert Alters- respektiv Fleegeheem waarden. Natierlech wéilt à Priori keen en Altersheem. Ma wann de Besoin besteet, da misst een direkt gehollef kréien, betount d'Amiperas-Direktesch. Datt dat awer nach laang net ëmmer de Fall ass, confirméiert d'Landespresidentin vum Foyer de la Femme, d'Lily Gansen. Nieft de klasseschen Heemer schwiewen der Presidentin vum Foyer de la femme besonnesch awer och alternativ Wunnformen vir, betreit WGe fir Senioren zouzesoen.



D'Isolatioun am Alter, do si sech déi zwou Fraen eens, dat wier nämlech nieft all deenen anere Problemer, deen allergréissten Defi, deen d'Gesellschaft als Ganzt misst ugoen. Beim Bilan vun der Regierung am Senioreberäich drécken déi zwee sech nuancéiert aus.



Een Ëmdenken wier zum Beispill nach ëmmer bei de Wittleit néideg, déi haut nach ëmmer 3 Joer nom Dout vun hirem Partner an eng aner Steierklass kommen. Bei der Assurance dépendance ass et d'Hoffnung, datt de Ressortminister dat hält, wat e versprach huet.



Wann ee mat eelere Leit schwätzt, da wëlle se natierlech all doheem bleiwen, sou laang et geet, sou laang wéi méiglech autonom bleiwen. Dozou gehéiert och Kommissioune maachen ze goen, dat seet d'Directrice vun der Ampiras Edmée Anen an der aktueller Diskussioun ronderëm d'Reform vun der Assurance dépendance. D'Fleegeversécherung wier do fir de Leit ze hëllefen. An dat wëll d'Amiperas wann néideg och akloen.





D'Directrice vun der Ampiras Edmée Anen



D'Landespresidentin vum Foyer de la Femme, d'Lily Gansen



De Bilan vun der Regierung hirer Aarbecht am Beräich vun de Senioren fält, an den An vun der Edmée Anen, gemëscht aus. Wuel hätt Blo-Rout-Gréng net manner fir déi Al a vill gutt Saache gemaach. D'Directrice vun der Amiperas fuerdert awer allgemeng méi e grousst Ëmdenken an der Politik fir den drëtten Alter. Den Ament suerge jo besonnesch d'Adaptatiounen vun de sougenannte "Courses-sorties" bei der Fleegeversécherung fir Kritik an Onsécherheet. De Ministère huet extra missen eng Kommunikatioun eraus ginn, fir d'Gesetz ze präziséieren. Fakt ass, datt beim Foyer de la femme den Telefon och wéinst deenen Courses-sorties vill gaangen ass, erkläert d'Landespresidentin Lily Gansen.