Wéi lieft et sech mat enger Organspend. Eng Fro, déi de Julien Strasser beäntwere kann. De jonke Mann huet elo zanter knapp engem Joer en neit Häerz.

Viru knapp engem Joer krut den 23 Joer ale Julien Strasser een Häerz transplantéiert. De Pierre Weimerskirch, deen de jonke Mann kennt, huet mat him iwwert seng Krankheet geschwat a wat et bedeit, mam Häerz vun engem anere Mënsch ze liewen.

An Holland ass um Mëttwoch ee Gesetz gestëmmt ginn iwwert d‘Organspenden. Jiddereen iwwer 18 Joer ass automatesch Organ-Spender, et sief dann, et erkläert ee sech dergéint.