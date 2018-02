D'Waaasserwirtschaftsamt war um Méindeg geruff ginn, nodeems eng Verschmotzung an engem Gruef bei der Rue Valpaços zu Beetebuerg gemellt gouf.

Waasser mat Ueleg verknascht zu Betebuerg (14.02.2018) D'Waaasserwirtschaftsamt war um Méindeg geruff ginn, nodeems eng Verschmotzung an engem Gruef bei der Rue Valpaços zu Betebuerg gemellt gouf.

Pollution par des hydrocarbures à Bettembourg (14.02.2018) Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures / Administration de la gestion de l'eau / Administration de l’environnement L’Administration de la gestion de l’eau a été contactée lundi après-midi (12.02.2018) par le service technique de la commune de Bettembourg suite à la détection d’un film d’hydrocarbures sur un fossé longeant la rue Valpaços.



Des mesures préventives visant à éviter une contamination des eaux de l’Alzette ont été prises par le Centre d’intervention de Bettembourg (CIBETT) en concertation avec l’Administration de la gestion de l’eau. Parallèlement, des fouilles ont été lancées pour localiser la source de la contamination et l’Administration de l’environnement s’est jointe aux investigations.



Les mesures de prévention ont dû être renforcées vu les prévisions météorologiques pour les prochains jours par le CIBETT avec le support du Service d’incendie de la Ville de Luxembourg et la Base nationale de secours de Lintgen. La recherche de la source continuera sous la coordination de l’Administration de l’environnement.

Et gëtt elo gesicht no der Source vun der Contaminatioun. Et gouf mat de Pompjeeë gekuckt, fir d'Uelzecht virun där Verschmotzung ze schützen, och en vue vun de Meteoprevisioune fir déi nächst Deeg.