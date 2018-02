© MAEE

Bei de Gespréicher, wou och den UNO-Generalsekretär Antonio Guterres präsent war, goung et ënnert anerem ëm déi humanitär Hëllef am Irak. Bis ewell goufen eng 5 Millioune Mënschen am Land relokaliséiert. Virun allem am Norden an am Weste goufe Stroossen, Kliniken a Schoulen zerstéiert.





Dowéinst hunn déi tierkesch an déi saudiarabesch Regierungen, dem Irak Milliarden héich Kreditter zur Verfügung gestallt. Elleng d’Tierkei huet e Prêt vu 4 Milliarden Euro ugebueden. Lëtzebuerg wäert an Zukunft mat engem Don vun annerhallwer Millioun Euro hëllefen.

Däitschland, dat als europäescht Land am meeschten investéiert, soll den Irak mat 350 Milliounen Euro ënnerstëtzen. D’Sue wäerte virun allem an d'Konstruktioun vu Schoulen, Spideeler an Infrastrukturen fléissen. Domadder wëll d’Regierung nees irakesch Flüchtlingen an hiert Heemechtsland zréckkréien. Donieft sollen zwou nei Berodungsstrukturen zu Bagdad an zu Erbil entstoen. Eng 90 Milliarden Dollar solle fir den Nees-Opbau vum Irak gebraucht ginn, esou d’Weltbank. An deem Kontext huet den irakesche Ministerpresident Haidar al-Abadi annoncéiert, datt d'Konferenz dem Opschwong vum Land hëllefe géif. E weidere Sujet op der Konferenz war d’Lutte géint den IS. An dat obwuel de Gros vun de Stied am Irak vun dësen Extremiste befreit gouf.



Jean Asselborn à la conférence internationale pour la reconstruction de l’Irak, le 14 février 2018 au Koweït (14.02.2018): Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes Sur invitation du Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Koweït, Sheikh Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabah, le ministre des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg, Jean Asselborn a participé le 14 février 2018 à la conférence internationale pour la reconstruction de l’Irak, co-présidée par le Koweït, l’Irak, les Nations unies, la Banque mondiale et l’Union européenne.



La manière dont la communauté internationale peut contribuer à stabiliser durablement et reconstruire l’Irak, pays dévasté par trois décennies de guerre, figurait au centre des discussions.



«Il s’agit d’éviter que la prochaine génération d’Irakiens n’hérite du fardeau de la reconstruction. Ensemble avec les autorités irakiennes, nous devons combler les lacunes entre les besoins immédiats et la reconstruction à long terme et identifier des solutions durables», a expliqué Jean Asselborn en appelant à un accord politique global entre toutes les composantes de la société irakienne qui permettra la mise en place d’un système de gouvernance inclusif reflétant la diversité religieuse et ethnique du pays.



Le chef de la diplomatie luxembourgeoise a notamment insisté sur la prise en compte de la dimension humaine et socio-économique, qui est complémentaire aux dimensions politique et physique de la reconstruction. De même, Jean Asselborn a insisté sur l’importance de coordonner les actions humanitaires et les actions de développement, afin de remédier durablement aux causes profondes de la vulnérabilité et jeter les bases d’une reconstruction durable de l’Irak. Il a ensuite annoncé que «face aux défis qui se présentent au peuple irakien, le Luxembourg continuera à se montrer solidaire avec lui en fournissant de l’aide humanitaire aux plus démunis et conformément aux principes humanitaires, sans discrimination régionale ou ethno-religieuse».



En 2018, le Luxembourg allouera au moins 1,5 million d’euros afin de contribuer au redressement de la situation humanitaire en Irak et maintiendra ainsi un niveau de soutien significatif par le biais d'accords de financement pluriannuels avec le Programme alimentaire mondial (PAM), le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). En outre, le Luxembourg contribuera pour la première fois au Fonds humanitaire pour l’Irak, un fonds commun multi-bailleurs géré par OCHA. «De façon générale, nous estimons que des instruments tels que le Fonds central d'intervention d'urgence de l’ONU jouent un rôle crucial pour fournir une réponse rapide, coordonnée et efficace aux besoins humanitaires sur le terrain», a expliqué Jean Asselborn.



En marge de la réunion, Jean Asselborn a saisi l’occasion offerte par la présence de nombreux homologues pour multiplier les entretiens bilatéraux et faire le point sur l’actualité politique régionale et internationale.

A Syrien wier den IS virun allem an der Stad Deraa, an der Géigend vun de Golanhéichten, aktiv. Donieft fäert een, datt den IS a Libyen, am Niger an an Tunesien an Zukunft un Terrain gewanne kéint.