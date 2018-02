© Ponts et Chaussées

D'Deviatioune vu Schëffleng op Féiz respektiv ëmgedréint lafen iwwer Biergem an Näerzeng, vun der Autobunn aus leeft d'Deviatioun iwwer den Echangeur Kayl an dann iwwer d'A13 op d'A4, fir do op Féiz ze kommen.Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Dans le cadre de la réorganisation de l'échangeur de Schifflange, le CR169 entre l'échangeur de Schifflange et le centre de Foetz, la circulation est interdite à la circulation dans les deux sens le dimanche 18 février 2018 de 6 à 18 heures.

En outre, la bretelle de sortie de l'échangeur Schifflange en provenance de Pétange et en direction de Schifflange et Foetz est barrée de 5 à 18 heures.

Déviations:

Les déviations suivantes sont mises en place:

• pour la fermeture du CR169, le trafic est dévié via le CR164 et CR168 via les localités de Bergem et Noertzange,

• pour la fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Schifflange, le trafic est dévié via l'échangeur Kayl sur l'autoroute A13 jusqu'à l'échangeur Foetz de l'autoroute A4.