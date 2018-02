© RTL (Archiv)

D'Gemeng Wolz wëll hir Responsabilitéit vis-à-vis vun den nächste Generatiounen iwwerhuelen an engagéiert sech bei all hire Projeten an Aktivitéiten d'Prinzipie vun der Kreeslafwirtschaft z'applizéieren. D'Gemeng huet rezent eng Charta an deem Sënn ënnerschriwwen, nodeems d'Konzept vun der Economie circulaire och Enn d'lescht Joer an der neier Schäfferotserklärung verankert gouf.



Wolz ass schonn zënter méi wéi zwee Joer e kommunalen Hotspot vun der Kreeslafwirtschaft an huet an där Zäit och ewell un enger Rei Pilotprojete geschafft. Virop un der Entwécklung vun engem ganz neie Quartier.

Economie Circulaire zu Wolz / Reportage Dany Rasqué



Deen entsteet op de fréieren Industriebroochen zu Nidderwolz, op engem Areal vun 27 Hektar. Et soll eng Zort Labo ginn, wou d'Economie circulaire soll virgelieft an ëmgesat ginn, seet de Buergermeeschter Fränk Arndt. Et entstinn eng 1.000 nei Wunnunitéite fir plus minus 2.200 Awunner.



Fir alles op d'Economie circulaire opzebauen, muss ee schonn beim Material, mat deem d'Haiser gebaut ginn, ufänken. Déi sollen och kënne recuperéiert ginn, fir dono nees genotzt kënnen ze ginn. Dono geet et da weider, datt ee mat der Energie kuckt, datt een esou wéineg wéi méiglech Offall produzéiert, datt de Car-Sharing promouvéiert gëtt.



Wolz produzéiert déi Energie, déi d'Stéit brauchen elo scho selwer. Am neie Quartier soll dono och d'Hëtzt, déi d'Industriebetriber ze vill hunn, viru verwäert ginn.







Dann entsteet op de fréiere Frichen och eng nei Schoul, nieft de Prinzipie vun der Economie circulaire leet d'Gemeng vill Wäert drop, datt dat eng "gesond" Schoul gëtt.



Wichteg ass et dem Fränk Arndt awer och, datt d'Kreeslafwirtschaft en Impakt op déi ganz Gemeng huet an net an engem Quartier isoléiert ass. Et solle keng Grenze gezu ginn an dofir ginn et och schonn eng Rëtsch aner Projeten.

Een dovunner ass d'Renovatioun vum Gemengenhaus, engem Haus aus dem Joer 1700. Och do sollen d'Prinzipie vun der Economie Circulaire respektéiert ginn.



De Fränk Arndt betount, datt d'Natur de Mënschen d'Kreeslafwirtschaft eigentlech a vereinfachter Form virlieft an ee sech einfach méi dodrunner soll inspiréieren.



D'Gemeng Wolz well do op alle Fall eng Virreiderroll spillen an hat och scho politesch Responsabeler aus der Belsch an Holland op Besuch, déi sech e Beispill un hire Kollegen aus der Haaptstad vun den Ardenne wëllen huelen.