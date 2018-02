Traditionell gëtt zu Réimech de Stréimännche verbrannt an an d'Musel gehäit. Domadder ass d'Fuesent dann eriwwer.

Zu Réimech gëtt de Stréimännche verbrannt (14.02.2018) De Philippe Dondelinger am Interview mam Michel Schwachtgen.

Mat dësem Brauch gëtt de "Wëlle Mann" aus der Stad gedriwwen an d'Faaschtenzäit geet un. Zesumme mat engem Cortège gëtt de Stréimännchen duerch Réimech gedroen, dono dann op der Bréck verbrannt an an d'Musel gehäit.Iwwregens gëtt op de Schaltjoer kee Mann, mä eng Stréifräche verbrannt.