D'Zuel vun Demanden, déi Flüchtlingen hei am Land stelle fir de Statut ze kréien, bleiwen op engem relativ héije Niveau, och wa se par Rapport zum Dezember erof ginn. Am Januar goufen 175 esou Demanden gezielt - zejoert fir dee selwechte Mount waren et der 225. Eng Tendenz gëtt et domat natierlech nach net, ausser vläicht déi, datt zejoert an 2016 d'Zuel vun Asyl-Demandeuren iwwer 200 Leit louch, an elo nees mat 175 do drënner gefall ass. Am Verglach: 2015, '14 an '13 louch d'Zuel vun den Demanden bei ënner 100 Stéck!





Statistiken iwwer Flüchtlingen - Reportage Roy Grotz



Am Cumul goufen d'ganzt läscht Joer 2320 Demanden gestallt, 2016 waren et der eng 300 manner.

© Ministère des Affaires étrangères et européennes

Interessant ze kucken, vu wou d'Leit kommen, déi zu Lëtzebuerg ëm Asyl froen: déi meeschten Demanden hu Georgier gemaach, viru Syrer an Afghanen. 56 Demandeurs d'Asyl kommen iwwerdeem vum afrikanesche Kontinent mat do virop 16 Leit aus Algerien, ma och Fraen a Männer, déi am Marokko respektiv Tunesien an Erithrea gebuer sinn. Hannert Georgien a Syrien kommen déi meescht Demandeurs aus Serbien an Algerien.



© Ministère des Affaires étrangères et européennes

Am Januar goufen natierlech och Decisiounen iwwer eeler Demanden geholl, an zwar bal 280. En Drëttel vun de Leit - 84 - kruten de Statut vum Flüchtling unerkannt. An 150 Fäll hu sech d'Autoritéite missten als net kompetent erklären, respektiv den Dossier weiderreechen. 17 Persoune kruten hir Demande refuséiert.

Da goufen de leschte Mount awer och nees Retoure vu Refugiéen organiséiert, deenen hire Statut net unerkannt gouf. Ronn 30 esou Flich goufen organiséiert - déi meescht an d'Balkan-Regioun: nëmmen 1 Retour war forcéiert, all déi aner fräiwëlleg.

PDF: Statistike vum Januar 2018