D'Entreprise, déi 2016 gegrënnt gouf, huet als Zil, deene Leit, déi hautdesdaags nach un hiren Auto gebonne sinn, well den ëffentlechen Transport fir si am Moment net a Fro kënnt, eng Alternativ ze bidden. Offiziell gëtt de Kussbus am Mäerz lancéiert, ma vun e Méindeg bis e Freideg gi scho gratis Testfaarte gemaach.

Iwwer 2 Drëttel vun de Leit fueren all Dag mam Auto op d'Aarbecht, de Gro dovu sëtzt eleng am Auto. Déi 2 Grënner vum Kussbus, Nicolas Back a Jean-Luc Rippinger, sinn der Meenung, datt d'Stroossen-Infrastrukturen zu Lëtzebuerg fëlleg duer géinge goen, wa se mi effizient ausgelaascht géife ginn. Dohier d'Iddi vum Kussbus.

Eng Navette, an déi bis zu 19 Leit passen, déi een op d'Aarbecht féiert an och erëm heem. Fir datt de Service effizient funktionéiert an net ze vill Zäit verléiert, definéiert en Algorithmus am Hannergrond virtuell Arrêten. De Jean-Luc Rippinger erkläert, datt een als Utilisateur eleng d'App vum Kussbus brauch. Do gesäit een net nëmmen d'Positioun vum Busarrêt, mä och nach d'Horairen, seng eege Positioun



Eng Navette géing deemno 19 Autoen entspriechen, e Plus fir d'Ëmwelt, mee och fir den Utilisateur selwer. Déi Zäit, déi een hannert dem Steier verbréngt, kéint een u sech besser mat Schaffe verbréngen an deemno kéint een och owes éischter Heem fueren.



Wéi eng Zonen ugefuer ginn, gëtt am Virfeld festgeluecht, op Basis vun den Donnéeën, déi se iwwert d'Applikatioun an den Internetsite sammelen. Et riicht ee sech no der Demande, sou den Nicolas Back. E feste Präis fir de Kussbus gëtt et net, deen ass ofhängeg vun der Streck an der Auerzäit. E Beispill: vun Thionville an d'Stad kann tëscht 4 a 7 Euro kaschten. D'Testfaarten sinn allerdéngs gratis a gi vu Beetebuerg an Diddeleng a Richtung Kierchbierg an Neiduerf.