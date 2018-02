OGBL an LCGB fuerdere fir de Kollektivvertrag fir de Bau eng Hausse vun 1,5% d'Joer an hätte gär, datt nieft den Tarifléin och d'Realléin géifen erop goen.

OGBL an LCGB bleiwe géint eng Flexibiliséierung am Bau. An engem Secteur wou kierperlech geschafft gëtt, hätt dat virop Konsequenzen op d'Gesondheet an op d'Sécherheet vun de Leit.Dat hunn d'Gewerkschaften um Donneschdeg de Moien op enger gemeinsamer Pressekonferenz ënnerstrach. Do goung et ëm en neie Kollektivvertrag fir de Bau. D'Gewerkschaften wëlle weider verhandelen, betounen awer, datt dat keen dialogue des sourds dierft sinn a bedaueren, datt ee sech an de leschten 20 Méint just 4 mol mam Patronat gesinn huet.

OGBL an LCGB fuerderen eng Hausse vun 1,5 Prozent d'Joer an hätte gär, datt nieft den Tarifléin och d'Realléin géifen erop goen. Wier dat net de Fall, géife 70 Prozent vun de Leit déi am Bau schaffen, eidel ausgoen.