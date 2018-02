Beim 95er a beim 98er ass et eng Baisse vun all kéiers 2,7 Cent de Liter.Beim Diesel ass et net grad sou vill, dee Präis geet ëm 2,3 Cent erof, op 0,994 Euro de Liter.De Liter schwiefelaarme Mazout (50 ppm) geet ëm 2,4 Cent erof op 0,546 Euro. De schwiefelfräie Mazout (10 ppm) fält ëm 2,3 Cent op 0,548 Euro de Liter.Den Äerdgas geet ëm 1,6 Cent erof a läit nach bei 0,696 Euro de Kilo.Beim Mélange 2-T ass et eng Baisse vun 2,7 Cent op elo 1,645 Euro de Liter.