Ronn 35 där Beispiller kann een de Moment um Internetsite vum MouvEco consultéieren, vu Gemeinschaftsgäert, Biergerbedeelegungen oder der Offallgestioun a Schoulgebaier.





Projet "Gutt Beispill"/Reportage Claudia Kollwelter



D'Iddi vum Projet ass eigentlech am Kader vun de Gemengewahlen entstanen. De Mouvement écologique huet d'Gemengen ugeschriwwen an déi hunn dann hir Projeten eragereecht. Et huet ee sech dobäi op verschidden Themeberäicher konzentréiert, wéi de Coordinateur vum Projet, Christophe Murroccu erkläert. Dozou gehéiere Biergerbedeelegungen, Mobilitéit, Ëmwelt, Politik a vill méi.De Projet viséiert awer net eleng d'Gemengen, och Veräiner kënnen zum Beispill e Projet areechen. Et ass engersäits flott, ze weisen, wat ee geleescht huet, anersäits soll et awer och als Inspiratioun fir anerer gëllen.Zil ass et also Loscht ze maachen, selwer aktiv ze ginn. Mat de ronn 35 Beispiller, déi een de Moment um Site fënnt, soll de Projet awer net ofgeschloss sinn.D'Iddi ass, dass de Projet hei also net eriwwer ass, ma e soll erweidert ginn an dofir maache si och weider een Opruff un all Gemeng, déi ee flotte Projet huet, well si géinge sech iwwert all flott Iddi freeën.