E Grupp vu véier Schüler aus dem LTC hunn an hirem Projet en Internetsite opgesat, dee schwéier vermëttelbaren Déieren zegutts soll kommen.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Projet vun 13ièmes Schüler am LTC (15.02.2018) "Lëtzebuerger Déieren Retten" esou heescht de Projet vu véier Schüler aus dem LTC. Si wëllen domadder hëllefen, fir Déieren, déi schwéier ze vermëttele sinn, also scho méi wéi 4 Joer am Asyl zu Diddeleng liewen, en neit doheem ze fannen.

Ee vun de Projete gëtt vu véier Schüler duerchgefouert, déi sech fir d'Déieren asetze wëllen. Ënner anerem gehéiert zu hirem Projet en Internetsite, wou si probéieren, fir schwéier vermëttelbaren Déieren en neit Doheem ze ginn. Dat sinn Déieren, déi scho méi wéi 4 Joer am Asyl zu Diddeleng liewen.Duerch hire Projet, deen nach an de Kannerschong stécht, an hire Facebooksite hu sech scho Leit fonnt, déi d'Déieren adoptéiere wollten. Och komme méi Schoulklassen op Diddeleng, wat de positiven Effekt huet, datt och emol Schüler mat den Elteren zeréckkommen, fir eng Kaz oder en Hond z'adoptéieren.