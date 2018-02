Kriibs bei Kanner: 30 bis 40 Fäll pro Joer hei am Land (15.02.2018) All Joers ginn et an Europa 35.000 nei Fäll vu Kriibs bei Kanner. Zu Lëtzebuerg gëtt pro Joer bei 30 bis 40 Kanner a Jugendleche Kriibs festgestallt.

Wann d’Lena bei der Kannerklinik passéiert erënnert si sech un eng Zäit, op déi si an hirem Liewe sécherlech gär verzicht hätt.3 Joer war d’Lena a Behandlung. Fir d'Chemotherapie war de jonken Teenager zu Bréissel am Spidol. Sou laang fort vu Famill a Frënn ze si war dat schlëmmst seet d’Lena, mat der Kriibserkrankung géif ee sech offannen.Haut huet d’Lena 20 Joer, de Kampf géint d'Leukemie huet déi jonk Studentin elo mol gewonnen. Esou positiv verleeft allerdéngs net all Kriibserkrankung bei Kanner. 2017 si 6 Kanner zu Lëtzebuerg u Kriibs gestuerwen. All Joer ginn hei am Land 30 bis 40 nei Fäll vu Kriibs bei Kanner diagnostizéiert.80 Prozent vu kriibskranke Kanner, déi traitéiert ginn, gëllen no 5 Joer als kriibsfräi. Mee kriibsfräi heescht net onbedéngt gesond. Dacks géifen d'Leit iwwersinn, wéi d’Liewen no enger Kriibserkrankung kéint ausgesinn, bedauert d’Isabelle Franck. 2014 gouf hiren deemools 14 Joer jonke Bouf, wéinst engem béisaartege Gehirtumor, operéiert a bestraalt.D’Ënnerstëtzung duerch Organisatiounen, wéi d'Fondatioun Kriibskrank Kanner oder en Häerz fir Kriibskrank Kanner hei zu Lëtzebuerg, wier luewenswäert. Op administrativem Niveau géif et awer nach dacks u Versteesdemech a Flexibilitéit feelen, mengt di concernéiert Mamm. E kriibskrankt Kand, misst iwwer en him ugepasste Wee erëm an d’Gesellschaft an och an de Schoulsystem kënne zréckfannen.