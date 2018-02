Méi News, méi Kultur, méi Sport a méi Entertainment och no 8 (15.02.2018) Vun e Méinden no der Fuesvakanz un bitt RTL Télé Lëtzebuerg nei Emissiounen un a baut de Programm aus.

Nei wäert do d’Kultsendungsinn. Déi beléifte Show gëtt et elo och op Lëtzebuergesch a wäert dadiffuséiert ginn aWéi d’", déi jo schonns ugefaangen huet, déi eloze gesinn ass.

Nei wäert awer och sinn, dass déi beléifte Sendung "Automag" elo méi Plaz kritt an op eng hallef Stonn ausgebaut gëtt.

Ons News-Redaktioun wäert elo mëttwochs um 20 Auer nach méi an den Detail kënne goen. Am "Kloertext", engem groussen Interview, engem Face-a-Face oder am grousse Reportage gëtt hei bei aktuellen Themen nogehaakt.



De Sport kritt um Sonnden méi Plaz an informéiert hei aktuell an der grousser Sportssendung um 20 Auer.

An och d’Kultur kritt méi Plaz. Nieft der "Artbox" heescht et donneschdes um 20 Auer elo ëmmer "No Art On Air". Dat wäert e labbere Kulturtalk an engem Café an der Stad sinn, wou mer Mënschen aus der Konschtzeen mol e bëssen aneschters wäerte kenneléieren.







A méi Kultur heescht dann och eng nei Kinos-Sendung. A vun dann un all Samschden den Owend e Lëtzebuerger Film.

Méi Programm, wou hoffentlech fir jiddereen eppes derbäi ass:



Lo e Méindeg no der Fuesvakanz geet et lass. A wéi gewinnt gëtt et och dann de Live! Planet People TirliTV, de Magazin, de Journal, de Pisa, en neien Kapital, de Routwäissgro-Documentairen an de Goal.