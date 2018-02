An der Chambre des métiers dogéint begréisst een dës Ausnameregelung.

© Domingos Oliveira / RTL Télé Lëtzebuerg

D'Chambre des Métiers an d'Handwierkerfederatioun reagéieren zefridden op d'Annonce vum Wirtschaftsministère, de Liewensmëttelbetriber eng Derogatioun vum Gesetz iwwert d'Ouvertureszäiten accordéiert ze hunn. Vun elo un dierfe Bäcker, Metzler an all déi aner Liewensmëttel-Handwierker hir Butteker vun 4 moies bis owes 21 Auer opmaachen. D'Gewerkschafte maachen sech allerdéngs ferm Suergen ëm d'Salariéen a kritiséieren de System vun den Derogatiounen.

Reaktioun op d'Decisioun / Reportage Pierre Jans



Onofhängeg vun der ganzer Geriichtsaffär ëm de Bäcker vun Déifferdeng, dee fir méi flexibel Ouvertureszäite gekämpft hat, schwätzt den OGBL sech generell géint déi temporär Ausnamen aus. De Wirtschaftsministère géing de Salariéeë vun uewen erof méi Flexibilitéit diktéieren. De Gewerkschafte wären dann d'Hänn gebonnen. Et hätt ee keng Méiglechkeet sech dogéint ze wieren. Ganz anescht d'Reaktioun vum President vun der Chambre des Métiers Tom Wirion. Iwwert déi nei flexibel Ëffnungszäite géif ee sech freeën, virun allem awer och fir de concernéierte Bäcker.

Zwee an en halleft Joer huet hie sech duerch d'Instanze gekämpft, well de Minister him d'Ausnameregelung net wollt ginn. Elo krut hien déi Ausnam awer indirekt vun der Cours administrative, déi d'Decisioun vum Minister annuléiert huet.

De LCGB schléisst sech dem OGBL un a bedauert dës zousätzlech Ausnam. Natierlech huet d'Gewerkschaft bei engem Changement, dat vill Salariéë betrëfft, awer eng Partie Fuerderungen. D'Mandy Noesen erkläert, datt do muss gekuckt ginn, datt déi Leit, déi vu véier Auer un am Buttek stinn, datt déi och Kompensatioune kréien, wa si méi laang do musse stoen.

Doriwwer eraus misst ee sech d'Fro stellen, ob Salariéen, déi op den ëffentlechen Transport ugewise wären, iwwerhaapt esou fréi op hir Aarbechtsplaz kéimen. Och fir de President vun der Chambre des Métiers ass den Transport, oder vill méi den Trafic, een Thema an der Diskussioun iwwer d'Ouvertureszäiten. Den Tom Wirion erkläert, datt, wann d'Ouvertureszäiten no Vir geluecht ginn, d'Leit jo och éischter op der Schaff sinn. Dofir ass et a puncto Trafic noutwendeg, d'Geschäfter an der Liewensmëttelbranche éischter opmaachen ze loossen.

Elo misst een awer och an d'Zukunft kucken, esou den Tom Wirion nach. D'Konsumverhale vun de Leit hätt immens changéiert. E Gesetz iwwert d'Ouvertureszäite misst deem Fait gerecht ginn.



