Am November virzejoert war dowéinst schonn en zweete Mann, an Ofwiesenheet, och zu 6 Joer Prisong veruerteelt ginn. Well dunn d'Instruktioun géint dee Beschëllegten, deen elo dru koum, nach net ofgeschloss war, ass et zu dësem zweete Prozess komm.

Déi zwee Männer waren ë.a. wéinst versichtem Doudschlag ugeklot, well beim zweeten Iwwerfall probéiert gi war, de Proprietär vun der Bijouterie mam Fluchtauto z’iwwerrennen.



Deemools ware Bijouen an Aueren am Wäert vu ronn 37.500 € fortkomm.



D'Uerteel an dësem zweete Prozess gëtt den 8. Mäerz gesprach.



Keng Angscht, mä ... (25.11.2016) Am Mee 2012 ass e Bijoutier nuets iwwerfall ginn. D'Täter sinn trotz Prozess an Uerteel op fräiem Fouss.