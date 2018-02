Et wier zu Fluchmanövere vun der franséischer Arméi komm. Ee Fliger war duerch Schallmauer gebrach. Et géif also kee Grond, fir sech ze suergen.



Dont acte.



Hei d'Annonce vun der Gemeng op Facebook



Mesdames et messieurs chers administrés !

Notre attention a été attirée par une détonation aux environs de 21 h 15 ! Les vérifications effectuées autorisent à dire qu’il s’agit de manœuvres aériennes de l’armée de l’air et du passage du mur du son d’un avion !

Ces manœuvres s’opèrent dans le 54 ! Ces informations sont confirmées par l’ensemble des interlocuteurs officiels que nous avons été en mesure de joindre ce soir ! Nous vous remercions de votre attention.