Um kuerz viru 19 Auer sinn zwee Autoen op der A3 a Richtung Metz aneneegeknuppt. Hei gouf eng Persoun blesséiert. Tëscht Fëlschdref an Haassel ass um 20.30 Auer een Auto an de Gruef gerannt. Hei blouf et beim Materialschued.