D'Ambulanz aus der Stad, grad wéi den Asazzenter aus der Stad an d'Police waren op der Plaz.Kuerz virun 10 Auer dunn gouf et um CR329 tëscht Grëmmelescht an Näertrech eng Kollisioun tëscht engem Auto an engem Trakter. Och hei gouf 1 Persoun blesséiert. D'Asazzentere vun Donkels an Näertrech waren am Asaz, grad wéi d'Ambulanz vun Ëlwen an d'Police.