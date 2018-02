Dëst Joer gëtt op der Zuchstreck tëscht Ettelbréck an Dikrech geschafft, dat geet aus der Äntwert vum Transportminister François Bausch op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierten André Bauler ervir.Virop gëtt d'Eisebunnsbréck iwwert d'Sauer nei gebaut. Donieft gëtt den Tracé vun der Linn op enger Längt vu ronn 400 Meter optimiséiert. D'Aarbechte chiffréiere sech op 5,5 Milliounen Euro.Tëscht Dikrech an Ettelbréck fueren den Ament all Dag eng 1'500 Leit an der Moyenne mam Zuch. Déi meescht tëscht 7 an 8 vun Ettelbréck op Dikrech an tëscht 14 a 15 Auer an déi aner Richtung. Virun enger Rei Jore gouf et jo Iwwerleeungen d'Zuchstreck komplett zouzemaachen an den Zuch op där Streck duerch Busser z'ersetzen. Dogéint hate sech ënnert anerem awer Bierger a Gewerkschafte gewiert.