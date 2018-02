E wéineg méi en ongewéinlechen Accident gouf et um Findel. Et war géint 9 Auer, wéi e Streecamion vun de Ponts&Chaussées ëmgetippt war.

© Archivfoto

Den Unimog war an enger Kéier an enger Descente un d'Schleidere komm an dono ëmgetippt. Den Accident ass beim Site vum Fluchhafe geschitt, no bei den Hangare vun der Cargolux, hat awer keen Impakt op de Fluchtrafic um Findel.

Béid Männer, déi am Camion souzen, koume fir eng Kontroll an d'Spidol, goufen awer scho kuerz drop ouni Blessuren entlooss.

Op der Plaz waren nieft der Police an de Secouristen och d'Fluchhafepompjeeën.