D'Gewerkschaft fuerdert eng rei Engagementer vum Minister, ënnert anerem a Punkte "Courses-sorties" an individuelle Garden. Donieft wëll den Onofhängege Gewerkschaftsbond d'Problemer uschwätzen, déi et wéinst der Reform am Beräich vum Handicap gëtt an d'Revendicatiounen, déi di sougenannten Aidants informels hunn. Dat sinn déi Leit, déi selwer no Familljemembere kucken.



Den OGBL wiert sech am Schreiwes och kategoresch géint all Entloossungen, ënnert dem Virwand vun der Reform