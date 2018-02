Arborglyphen: Spueren aus 2. Weltkrich (16.02.2018) D'Bamschnitzereien aus dem zweete Weltkrich fënnt ee virop un der fréier Front, wou d'amerikanesch Truppen den Däitsche géintiwwer stoungen.

Beim Spadséiergank duerch de Bësch lount et sech, d‘Aen opzemaachen. Net nëmme fir d’Natur ze genéissen, mä och Geschichtsfrënn kënnen op hir Käschte kommen. Spueren aus dem zweete Weltkrich fënnt een ënnert anerem als U.S Graffiti um Héich-Plateau zu Heeschdref. Den Roland Gaul huet schonn als klengt Kand no Spueren aus de 40er Joere gesicht. Verschidde Beem erzielen eng Geschicht. Den amerikaneschen Zaldot Ilmer Hiott huet sech de 24. September 1944 veréiwegt.



Hie muss Deel vun der 5. Panzerdivisioun gewiescht sinn, déi als éischten amerikanesch Trupp a Lëtzebuerg amarschéiert ass an d'Land befreit huet an där hire Virmarsch um Héisdrefer Plateau gestoppt gouf, esou de Roland Gaul, fréieren Direkter vum Militär Musée.



© Pierre Weimerskirch / RTL Télé Lëtzebuerg

Déi ënnerschiddlechste Arborglyphe kann ee fannen, wéi zwee Buschtawe mat zwou Joreszuelen. Dëst kéint een interpretéieren als eng Koppel, déi sech 1943 bestuet huet, ma et war vun engem Zaldot, dee 44 zu Lëtzebuerg war. Op verschiddene Beem fënnt een och kleng Zeechnungen, eng Kéier den Zaldot mat Gewier, an eng Kéier en Offizéier oder Kommandant, deen e puer Kilo zougeluecht huet.

Fir d'Zäit ze verdreiwen hunn d'Zaldote sech mat hire Kampfmesser oder Baillonetten an de Beem veréiwegt. Dat ass an tëscht 73 Joer hier an déi Beem sinn an där Zäit nach gewuess, esou datt déi Graffitien, Zuelen oder Buschtawen ausernee gezu goufen.





Eng 180 Beem hu verschidde Leit zesumme gestallt an dokumentéiert, dat am Norde vum Land Richtung däitsch Grenz, wou Schëtzegrief waren.