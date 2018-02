Mass fir all d'Sans-Abrisen, déi 2017 gestuerwe sinn (16.02.2018) Am Mëttelpunkt vun der Mass stoung e Stull, dee verschidde Leit ënnert dem Hënner ewechgezu gouf.

E Freideg de Mëtteg war an der Krypta vun der Bouneweger Kierch eng Gedenkfeier fir all d'Sans-Abrisen, déi am Laf vum leschte Joer gestuerwen sinn. Dëst ass schonn déi 15. Kéier, zanter 2003, dass esou eng Feier organiséiert gëtt.



2017 sinn am Ganzen 11 Sans-Abrisen hei am Land gestuerwen. Eng Persoun dovunner ass dobaussen op der Strooss, ouni Daach iwwer dem Kapp, um Eecher Bierg verscheed.





De Generalvikar Léon Wagener huet d'Occasioun benotzt, fir d'Liewe mat engem Stull ze vergläichen.Ee Stull, deen och während der Zeremonie virun de Leit stoung. Ee Stull, dee sech wéi e roude Fuedem duerch d'Priedegt vum Generalvikar gezunn huet.