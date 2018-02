„Et ass net 5 vir 12, mee 2 Minutte virun 12“, warnt de Jean Asselborn am Kontext vun der Sécherheetskonferenz zu München am Interview mat RTL.

© afp

Schonn den Organisateur vun der Konferenz, de Wolfgang Ischinger, hat gesot, dass d'Tensioun tëscht Russland an den USA nach ni, zanter der Sowjetunioun, sou grouss gewiescht wär, wéi den Ament.

Dee ganzen Interview mam Jean Asselborn



Och de Lëtzebuerger Ausseminister warnt, et géingen zwou grouss Gefore ginn, dass et zu engem Nuklear-Krich, respektiv engem begrenzten Nuklear-Krich géing kommen. D'Spannung tëscht den Amerikaner an de Russe wär latent, sou de Jean Asselborn. Et géing ausgesi wéi wa mer an een zweet nukleaart Zäitalter géingen erakommen, wou vill méi Länner op der Welt Nuklearmuechte sinn an dofir manner Stabilitéit ass.

„Mir sinn op jiddwer Fall wäit ewech vum Obama senger Ried, kënnt Dir Iech erënneren, zu Prag 2009, wou een sech eng Welt ouni Atomwaffe konnt virstellen. Vläicht ass dës Konferenz dofir do, dass d'Welt sech dees bewosst gëtt.“

De Krich a Syrien ass fir d'7. Joer hannerteneen Haaptthema

Lescht Joer nach gouf vun Hoffnung op en Enn geschwat, dëst Joer ass och duerch déi rezent Interventioun vun der Tierkei an de Proxy-Krich tëscht dem Iran an dem Irak all d'Hoffnung verpufft. Et kéint zu engem regionale Konflikt ausaarten, mengt de Jean Asselborn. Den Iran, Russland, d‘Tierkei, Amerika, Saudi-Arabien an Israel sinn direkt oder indirekt implizéiert. Et misst een elo ganz séier op de Genfer Prozess zeréckkommen, dat heescht, dass ënnert der Leedung vun der UNO d'Parteien alleguer zesumme komme fir ze probéieren, eng Transitioun a Syrien hierzestellen.

1% vum Budget fir Entwécklungshëllef

Gëschter hat den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg iwwerdeems betount, dass méi misst gemaach gi fir d'Verdeedegung. De Schratt fir déi sougenannten „Pesco“ ze grënnen, eng permanent Defense-Struktur fir d'Europäesch Unioun, wär deemno richteg gewiescht, betount de Jean Asselborn. D'Pesco wär e wichtege Schratt fir méi EU a punkto Verdeedegung, souwuel finanziell wéi organisatoresch. Allerdéngs huet de Jean Asselborn nach eng aner Propose: wann ee Prozent vun de Revenue vun all Länner géing fir d'Entwécklungshëllef benotzt ginn, da géifen et manner Kricher ginn, et wier manner Migratioun an et géif manner Honger op der Welt. An dofir wënscht sech den Ausseminister, dass nieft der Campagne fir 2% vun all Budget an d'Verdeedegung ze stiechen, och genee sou eng staark Campagne géing gemaach gi fir 1 Prozent an d'Entwécklungshëllef ze stiechen.

Weiderhin Drock op d'Tierkei maachen

Iwwer d‘Tierkei, ee Land, wou dausende vu Leit am Prisong sëtzen, misst een sech weiderhi vill Froe stellen. De Geste vun der Tierkei fir den däitsch-tierkesche Journalist Deniz Yücel fräi ze loosse géing engersäits bedeiten, dass d'Tierkei d'Relatioun mat der EU nees wëll op een aneren Niveau setzen. Anerersäits wär et e Succès fir den däitschen Ausseminister Gabriel, deen sech ganz vill dofir agesat huet. Et misst ee weiderfuere bannent der EU Drock ze maachen op d'Tierkei, fir kloer ze maachen, dass et net normal ass, dass dausende Leit agespaart sinn ouni Grond.