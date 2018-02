De Chauffeur, deen net stoe bliwwen ass, konnt méi spéit lokaliséiert ginn. Hie war staark alkoholiséiert.



Wéi d'Police hie mat op de Büro wollt huelen, huet hien d'Gläichgewiicht verluer, ass gefall, huet sech blesséiert an huet missten an d'Klinik bruecht ginn. De Permis ass natierlech fort.



En ähnleche Virfall gouf et um Samschdeg Muere géint 2.40 Auer zu Diddeleng. An der rue du commerce war en alkoholiséierte Chauffeur an zwee geparkte Ween gerannt. Och dësen Automobilist huet de Führerschäin missten ofginn.