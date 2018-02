No der hëtzeger Pressekonferenz ronderëm d’Fro vun der finanzieller Transparenz e Méindeg, war et en Dënschdeg am Freeport méi en entspaante Rendez-vous.

Fangerspëtzegefill a Koordinatioun si gefrot, wann eng grouss Toile op hire Chassis gespaant an no eventuelle Schied ënnersicht gëtt. Wann et sech dann och nach ëm e Wierk, wéi dem Frank Stella seng Karpathenburg handelt, da sinn esouguer d’Spezialiste e bëssen opgereegt.De monumentalen Tableau ass den Zweeten aus enger Serie vun 3 a gouf fir d'Galerie Ceysson & Bénétière aus den USA iwwert Bréissel op Lëtzebuerg transportéiert. Nodeems d’Wierk aus senger Transportkëscht erausgeholl, auserneegerullt a montéiert ass, geet d'Detailaarbecht un.Wann et néideg ass, ginn dann och nach verschidden Aarte vu Beliichtung, wéi Ultraviolett dobäi geholl, ier dann eventuell eenzel Elementer um Bild restauréiert ginn. En anere wichtege Punkt ass d’Tracabilitéit vum Konschtwierk.Nom Ofschloss vun de Aarbechten soll den Tableau agelagert an dann eventuell d’nächst Joer an der Galerie um Wandhaff ausgestallt ginn.