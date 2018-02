An Dignitéit däerfen al ginn (17.02.2018) Zënter bal 10 Joer gëtt et schonn d'Altersheem vun der Croix-Rouge zu Jonglënster.

30 Meter Carré grouss ass en Eenzelzëmmer am Jonglënster Altersheem. Präis: 2720 Euro/Mount.Reegelméisseg ginn de Pensionnairen aus dem CIPA vum Roude Kräiz Aktivitéite proposéiert. Vu Sang- iwwer Bastelatelieren. Et gëtt eng ganz Panoplie u Méiglechkeeten.100 Leit liewen zu Jonglënster, dobäi sinn d'Damme largement an der Majoritéit. D'Alterstranche läit tëscht 70 an 99 Joer. Sollt eng Persoun am Laf vun der Zäit méi Fleeg brauchen, ka si weiderhin am Jonglënster CIPA wunne bleiwen.Vun all de Pensionnairen am Altersheem, ginn et 11 Leit, déi sech de Präis vum Zëmmer mat hirer Rent net leeschte kënnen. Hei sprengt den FNS, de Fonds National de Solidarité, an.Bei deenen 11 concernéierte Leit leet de Fong ablécklech tëscht 560 an 1600 Euro/Mount bei.