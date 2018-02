X

Nidderpallen (17.2.18) © Eric Hammermann

Réimech (17.2.18) © Johnny Geraets

Uewerdonwen (17.2.18) © Romain Ney

Et sief, um éischte Weekend vun der Faaschtenzäit brennen nees d'Buergen, an dat queesch uechter d'Land. Verschidde Buerge goufe schonn e Samschdeg Owend ofgebrannt, déi aner um Sonndeg.Nieft dem ganze flotte Spektakel zu Bouneweg, gouf um Samschdeg ënner anerem zu Rued an zu Veianen dem Wanter Äddi gesot.Eng dovunner vun de Pompjeeën aus dem Réiserbann. E Samschdeg am Nomëtten ass dat grousst Kräiz schonn opgeriicht ginn, um Sonndeg gouf nach eng leschte Kéier Holz a Stréi gesammelt, fir et fäerdeg ze dekoréieren. Dat Besonnescht dëst Joer: am Kader vum 100. Gebuertsdag vun de Pompjeeën, gëtt d’Kräiz um Sonndeg den Owend vun engem Bouschéisser mat engem brennende Feil ugefaangen. D'Vido Kuzmic war fir RTL bei de Virbereedungen derbäi. De Reportage gesitt Dir den Owend am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.Eis User hunn eis Andréck vun de Buergbrennen uechter d'Land op Foto festgehalen, déi mir Iech natierlech net virenthale wëllen.Sou gouf et zum Beispill zue schéint Feier ...... zu...... zu...

Fir der Fuesent an de Geeschter vum Wanter Äddi an dem Fréijoer Moien ze soen, gouf zu Réimech schonn op Äschermëttwoch traditionell de Stréimännche verbrannt.