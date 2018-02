Kuerz virun 17.20 Auer e Samschdeg den Owend war enger Patrull an enger Kéier vum Potaaschbierg a Richtung Gréiwemaacher en Auto op hirer Spuer entgéintkomm. Wéinst der opfälleger Fuerweis hunn d'Beamten de Chauffer ugehalen. De Mann hat zouginn, Alkohol gedronk ze hunn. Den Test war positiv, mat engem Wäert, deen duebel esou héich war, wéi erlaabt. De Mann krut e Fuerverbuet.



Kuerz virdru gouf bei enger Verkéierskontroll op der A7, op der Héicht vum Tunnel Grueft ee Mann ugehalen, dee mat 141 Kilometer an der Stonn ënnerwee war, amplaz mat den erlaabten 90. Och dëse Permis ass fort. Während der selwechter Kontroll gouf et eng Plainte géint ee Chauffer, deen och ze vill um Tacho hat.



Zu Angelduerf, Déifferdeng, tëscht dem Bridel a Koplescht, an zu Nidderkuer koum et zu ähnlechen Incidenten. Zu Angelduerf an der Route d'Ettelbruck ass de Beamten ee Gefier opgefall, wou eng Luucht futti war. Bei der Kontroll huet sech erausgestallt, dass de Chauffeur guer kee Permis méi huet. Well dëst net déi éischte Kéier war, dass de Mann gefuer obwuel en net hätt dierfe fueren, ass säin Auto immobiliséiert ginn.



E Samschdeg géint Mëtternuecht ass der Police ee Gefier gemellt ginn, well et op der A13, op der Héicht vun der Sortie Déifferdeng, a Schlaangelinne gefuer ass. D'Police konnt de Won am Rondpoint Biff stoppen, bei der Kontroll huet sech erginn, dass de Chauffer ze vill gedronk hat.



Och tëscht dem Briddel a Koplescht war ee Chauffer ënnerwee, deen ze déif an d'Glas gekuckt hat, genau ewéi an engem weidere Fall zu Nidderkuer.